Выставка «Мастера современной печатной графики. Харуми Сонояма. Литография»

26 марта в рамках акции «Ночь театров» в московском театре «Школа современной пьесы» прошла эксклюзивная экскурсия «Мифы Дома на Трубе». Это уникальный исторический особняк на Трубной площади, сохранивший фундамент, стены и детали интерьера XIX века.

Актёры театра, выступавшие в роли гидов, провели посетителей по всему зданию и рассказали о событиях, происходивших в его залах, украшенных лепниной и колоннами. Москвичи и гости столицы прошли по извилистым...