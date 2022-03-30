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Выставка «Мастера современной печатной графики. Харуми Сонояма. Литография»
Культура

Выставка «Мастера современной печатной графики. Харуми Сонояма. Литография»

16:52, 30 марта 2022
Фото: Артем Соболев/NEWS.ru
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В Государственном музее Востока сегодня открылась выставка «Мастера современной печатной графики. Харуми Сонояма. Литография», посетители которой смогут насладиться более чем 20 работами современного японского художника из серий «Краски», «Выход цвета» и «Знамение», сделанными в период с 1980-х по 2020 год.

Выставка «Мастера современной печатной графики. Харуми Сонояма. Литография»

Артем Соболев/NEWS.ru

Выставка «Мастера современной печатной графики. Харуми Сонояма. Литография»

Артем Соболев/NEWS.ru

Выставка «Мастера современной печатной графики. Харуми Сонояма. Литография»

Артем Соболев/NEWS.ru

Выставка «Мастера современной печатной графики. Харуми Сонояма. Литография»

Артем Соболев/NEWS.ru

Выставка «Мастера современной печатной графики. Харуми Сонояма. Литография»

Артем Соболев/NEWS.ru

Выставка «Мастера современной печатной графики. Харуми Сонояма. Литография»

Артем Соболев/NEWS.ru

Выставка «Мастера современной печатной графики. Харуми Сонояма. Литография»

Артем Соболев/NEWS.ru

Выставка «Мастера современной печатной графики. Харуми Сонояма. Литография»

Артем Соболев/NEWS.ru

Выставка «Мастера современной печатной графики. Харуми Сонояма. Литография»

Артем Соболев/NEWS.ru

Выставка «Мастера современной печатной графики. Харуми Сонояма. Литография»

Артем Соболев/NEWS.ru

Выставка «Мастера современной печатной графики. Харуми Сонояма. Литография»

Артем Соболев/NEWS.ru

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