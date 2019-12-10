https://static.news.ru/photo/f221582a-1a9f-11ea-871f-fa163e074e61_660.jpg Георгий Данелия Фото: Anton Kavashkin/Global Look Press

Высшие курсы сценаристов и режиссёров (ВКСР) могут быть названы в честь режиссёра Георгия Данелии.

Заслуженный деятель искусств России Вера Суменова напомнила, что Данелия был выпускником первого набора, сообщает ТАСС .

Вопрос о присвоении ВКСР имени Георгия Николаевича Данелии инициирован Союзом кинематографистов РФ и в настоящее время находится на рассмотрении государственных органов культуры, — заявила она.

По её словам, в 1972-м и 1982-м кинематографист был руководителем мастерских на курсах, а также регулярно проводил мастер-классы по режиссуре.

Георгий Данелия ушёл из жизни 4 апреля в возрасте 88 лет после долгой болезни. Режиссёра похоронят на Новодевичьем кладбище рядом со Станиславом Говорухиным и Олегом Табаковым, писал NEWS.ru.