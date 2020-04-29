Вышла серия документальных фильмов «Охотники за эпидемиями»

https://static.news.ru/photo/dbcae36a-8a08-11ea-9386-fa163e074e61_660.jpg Фото: Victor Lisitsin/Global Look Press

Издание Life.ru запустило серию документальных фильмов «Охотники за эпидемиями». Проект рассказывает о выдающихся отечественных учёных, разработавших лекарства и способы лечения смертоносных вирусов в разные периоды истории человечества.

В первом выпуске речь пойдёт о создательнице отечественного антибиотика Зинаиде Ермольевой. За открытие микробиолога прозвали «Госпожа пенициллин».

Будущие выпуски расскажут о биологе Илье Мечникове — одном из разработчиков вакцины от брюшного тифа, и об эпидемиологе Николае Гамалее, усовершенствовавшем способ профилактических прививок и разработавшем комплекс санитарно-гигиенических мероприятий по борьбе инфекциями. Кроме того, зрители узнают о деятельности бактериолога и вирусолога Анатолия Смородинцева, который создал и внедрил вакцину от полиомиелита, и работе иммунолога Льва Зильбера, известного в качестве создателя советской школы медицинской вирусологии.

Как писал NEWS.ru, российский режиссёр Андрей Кончаловский снимет документальный фильм о жизни людей в изоляции из-за пандемии коронавируса. Проект получил название «Карантин по-русски».