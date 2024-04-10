Вышел трейлер продолжения «Джокера» В Сети опубликован трейлер фильма «Джокер: Безумие на двоих»

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

Хоакин Феникс в представлении ИИ

Вышел трейлер сиквела фильма «Джокер» с Хоакином Фениксом и Леди Гагой. Ролик опубликовала кинокомпания Warner Bros. Pictures на своем YouTube-канале. Мировая премьера картины запланирована на 4 октября.

Феникс вернется к роли Артура Флека, а Гага возьмет на себя воплощение психиатра из больницы Аркхэм. По сюжету она влюбляется в Джокера и становится Харли Куинн. Название второй части звучит как «Джокер: Безумие на двоих» (Joker: Folie à Deux). Здесь скрыта отсылка к медицинскому термину «индуцированное бредовое расстройство». При этом заболевании бред разделяется между людьми, которые имеют тесную связь.

Уже известно, что фильм станет мюзиклом. В нем будет 15 музыкальных номеров, большинство из композиций — каверы.

В начале марта прошлого года в Сети появились кадры со съемок фильма «Джокер: Безумие на двоих». На кадрах видно, как Хоакин Феникс, исполняющий главную роль, бежит по улицам Лос-Анджелеса от двух мужчин, один из которых одет в красный костюм Джокера.

«Джокер» получил «Золотого льва» на Венецианском кинофестивале как главный фильм 2019 года. Позже Хоакин Феникс удостоился «Оскара» за лучшую мужскую роль.