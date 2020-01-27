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Вдова советского актёра Андрея Миронова, 79-летняя народная артистка Лариса Голубкина отреагировала на сообщения о своей госпитализации.

Смешно! Я вообще сейчас отдыхаю, всё со мной хорошо. Не дождётесь! — сказала актриса РИА Новости. По словам артистки, у неё хорошее самочувствие. Ранее она был в больнице из-за больной...