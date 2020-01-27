Стириминговый сервис Netflix опубликовал трейлер мультсериала Ghost In The Shell: SAC_2045.
Проект создан по мотивам классического японской манги «Призрак в доспехах» 1989 года.
В 2045 году мир вступил в «устойчивую войну». Команда наёмников, состоящая из бывших членов элитного японского отделения 9, сталкивается с внезапным появлением «пост-человека», существа с невероятными физическими возможностями и интеллектом, — говорится в описании к ролику.
Создателями мультсериала стали Кэндзи Камияма, известный по работе над проектом «Призрак в доспехах: Синдром одиночки», и Синдзи Арамаки, снявший «Звёздный десант: Вторжение». Дизайном персонажей, выполненных в 3D, занимался российский художник Илья Кувшинов.
Netflix анонсировал выход новых серий «Призрака в доспехах» 8 декабря в Twiiter, писал NEWS.ru.
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