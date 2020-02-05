Стриминговый сервис Netflix опубликовал тизер второго сезона сериала «Видоизмененный углерод» Лаэты Калогридис.
Проект является адаптацией одноименного романа Ричарда Моргана. События происходят в далёком будущем, где человечество победило смерть, научившись переселять сознание из одного тела в другое.
Роль главного героя Такеши Ковача исполнит Энтони Маки, известный по съёмкам в «Мстителях».
Премьера сериала запланирована на 27 февраля.
Как писал NEWS.ru, британский актёр Том Хиддлстон исполнит главную роль в многосерийном политическом триллере «Белый аист». Проект разрабатывает кинокомпания Eleven для стримингового сервиса Netflix.
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