https://static.news.ru/photo/77562408-481d-11ea-b3b4-fa163e074e61_660.jpg Фото: netflix/youtube.com

Стриминговый сервис Netflix опубликовал тизер второго сезона сериала «Видоизмененный углерод» Лаэты Калогридис.

Проект является адаптацией одноименного романа Ричарда Моргана. События происходят в далёком будущем, где человечество победило смерть, научившись переселять сознание из одного тела в другое.

Роль главного героя Такеши Ковача исполнит Энтони Маки, известный по съёмкам в «Мстителях».

Премьера сериала запланирована на 27 февраля.

Как писал NEWS.ru, британский актёр Том Хиддлстон исполнит главную роль в многосерийном политическом триллере «Белый аист». Проект разрабатывает кинокомпания Eleven для стримингового сервиса Netflix.