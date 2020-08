Вышел тизер игры по мотивам «Скотного двора» Джорджа Оруэлла

https://static.news.ru/photo/b02cd1d8-e0a6-11ea-a427-fa163e074e61_660.jpg Фото: Animal Farm Game/youtube.com

Студия Nerial опубликовала тизер-трейлер видеоигры, основанной на книге «Скотный двор» британского писателя Джорджа Оруэлла. Проект выйдет осенью.

Геймерам предложат взять под контроль животных на ферме, выбирая определённую сторону, что в итоге отразится на судьбе всех обитателей, сообщает Eurogamer. Помимо этого, придётся мыслить стратегически, чтобы правильно распределять ресурсы, защищать животных и решать другие подобные вопросы.

Книга Оруэлла рассказывает о животных на ферме, которые решают поднять восстание против своего хозяина. Оно проходит успешно, однако некоторые свиньи начинают упиваться властью, что превращает их в тиранов.

