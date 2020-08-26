Вышел новый роман Пелевина «Непобедимое солнце»

Российский писатель Виктор Пелевин опубликовал новый роман «Непобедимое солнце». Произведение вышло в издательстве «Эксмо».
Книга рассказывает о 30-летней дочери московского макаронного олигарха, которая отправляется в путешествие, во время которого увидит восход и закат Sol Invictus — последнего дохристианского божества Римской империи,
Это многослойная история о сущности окружающего, мимолётности времени и его условности, о влиянии прошлого на настоящее и о том, что будущее формируется здесь и сейчас, — говорится в сообщении «Эксмо».
Ранее новый роман под названием «Мiр и война» опубликовал российский писатель Григорий Чхартишвили, известный как Борис Акунин. Книга стала художественным приложением к седьмому тому проекта «История Российского государства», писал NEWS.ru.
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