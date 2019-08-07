Кинокомпания Metro-Goldwyn-Mayer опубликовала большой трейлер полнометражного мультфильма «Семейка Аддамс». Премьера ленты намечена на Хеллоуин, 31 октября.
По сюжету Аддамсы живут на окраине города и избегают общения с его нормальными жителями. Однако в этот раз оказываются под прицелом телеведущей Марго Нидлер.
Персонажей озвучили известные актёры — Оскар Айзер (Гомес Аддамс), Шарлиз Терон (Мортиша Аддамс) и Хлоя Морец (Уэнздзей Аддамс).
Мрачную семейку придумал художник-карикатурист Чарльз Аддамс. В 1938 году его комикс публиковался в газете The New Yorker. Позже история этих персонажей неоднократно выходила на экраны в различных форматах.
Как ранее писал News.ru, студия Pixar, которая входит в состав компании Disney, приняла решение об удалении сцены с «