Вышедший из тюрьмы рэпер KTS Dre погиб, получив 64 пули

Американского рэпера KTS Dre (настоящее имя — Лондре Сильвестр) застрелили 10 июля в Чикаго после того, как он вышел из тюрьмы, передаёт газета The Sun со ссылкой на представителей полиции. Исполнитель получил 64 пулевых ранения и скончался в больнице.

Травмы получили ещё два человека: 60-летней женщине, сопровождавшей покойного, прострелили колено, а 30-летняя случайная прохожая отделалась ранением по касательной. Обе после ЧП находились в удовлетворительном состоянии. После убийства подозреваемые на автомобилях скрылись в разных направлениях. По данным телеканала Fox News, кроме KTS Dre погибли ещё 11 человек, 29 граждан пострадали.

KTS Dre обвинялся в хранении оружия и сопротивлении полиции. Его освободили из тюрьмы с применением электронного мониторинга.

В конце июня в американском Колорадо полицейские застрелили мужчину, который ликвидировал преступника, ранее застрелившего сотрудника полиции. По данным СМИ, агрессивный мужчина с автоматом вышел на улицу и открыл беспорядочную стрельбу. Его попытался остановить проезжавший мимо сотрудник полиции, однако получил пулю в грудь.

Ранее сообщалось, что в США восьмилетний мальчик во время охоты на бурундуков случайно ранил в голову своего дядю.