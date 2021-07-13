Вышедший из тюрьмы рэпер KTS Dre погиб, получив 64 пули

Американского рэпера KTS Dre (настоящее имя — Лондре Сильвестр) застрелили 10 июля в Чикаго после того, как он вышел из тюрьмы, передаёт газета The Sun со ссылкой на представителей полиции. Исполнитель получил 64 пулевых ранения и скончался в больнице.
Травмы
KTS Dre обвинялся в хранении оружия и сопротивлении полиции. Его освободили из тюрьмы с применением электронного мониторинга.
В конце июня в американском Колорадо полицейские застрелили мужчину, который ликвидировал преступника, ранее застрелившего сотрудника полиции. По данным СМИ, агрессивный мужчина с автоматом вышел на улицу и открыл беспорядочную стрельбу. Его попытался остановить проезжавший мимо сотрудник полиции, однако получил пулю в грудь.
Ранее сообщалось, что в США восьмилетний мальчик во время охоты на бурундуков случайно ранил в голову своего дядю.