https://static.news.ru/photo/66f15cc8-3e9e-11ea-9490-fa163e074e61_660.jpg Кадр из сериала «Леденящие душу приключения Сабрины» Фото: Warner Bros. Television

На стриминговой платформе Netflix третий сезон сериала «Леденящие душу приключения Сабрины» выходит 24 января.

Первые серии проекта, основанного на комиксах американского автора Роберто Агирре-Сакаса, вышли в октябре 2018 года.

Сериал рассказывает о 16-летней полуведьме Сабрине Спеллман, которая отказалась становиться студенткой Академии незримых искусств, чтобы продолжать вести жизнь обычного подростка.

В новых сериях Сабрина попытается вызволить своего друга Ника из ада, который пожертвовал собой ради спасения мира от апокалипсиса.

Как писал NEWS.ru, стриминговый сервис Netflix работает над созданием анимационного фильма по серии романов польского автора Анджея Сапковского «Ведьмак».