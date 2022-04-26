Выход мультфильма по игре «Супербратья Марио» перенесли на весну 2023 года Компания Nintendo перенесла премьеру мультфильма по игре «Супербратья Марио» на весну 2023 года

Компания Nintendo перенесла выход полнометражного мультфильма по культовой игре Super Mario Bros. («Супербратья Марио») на весну 2023 года. Изначально премьера планировалась на конец 2022 года. Об этом в Twitter компании объявил создатель игры Сигэру Миямото.

Мы приняли решение перенести мировой релиз картины на весну 2023 года, — написал он.

Таким образом, теперь премьера мультфильма в Японии должна пройти 28 апреля. При этом во всём мире выход ленты состоится 7 апреля. Миямото извинился перед поклонниками и попросил ещё немного времени для завершения «весёлой картины».

Выход мультфильма о легендарных братья-водопроводчиках анонсировали ещё в 2018 году, но подробности о судьбе проекта не раскрывались до прошлого года. Известно, что Марио будет озвучивать актёр Крис Пратт, а его возлюбленную принцессу Пич — актриса Аня Тейлор-Джой.

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