Компания Nintendo перенесла выход полнометражного мультфильма по культовой игре Super Mario Bros. («Супербратья Марио») на весну 2023 года. Изначально премьера планировалась на конец 2022 года. Об этом в Twitter компании объявил создатель игры Сигэру Миямото.
Мы приняли решение перенести мировой релиз картины на весну 2023 года, — написал он.
Таким образом, теперь премьера мультфильма в Японии должна пройти 28 апреля. При этом во всём мире выход ленты состоится 7 апреля. Миямото извинился перед поклонниками и попросил ещё немного времени для завершения «весёлой картины».
Выход мультфильма о легендарных братья-водопроводчиках анонсировали ещё в 2018 году, но подробности о судьбе проекта не раскрывались до прошлого года. Известно, что Марио будет озвучивать актёр Крис Пратт, а его возлюбленную принцессу Пич — актриса Аня Тейлор-Джой.
Ранее источник в съёмочной группе фильма Виктора Гинзбурга «Ампир V» рассказал NEWS.ru о негласном запрете демонстрации картины в российском прокате. Первый показ фэнтези по роману Виктора Пелевина должен был состояться 31 марта, но за неделю до старта его перенесли на неопределённый срок. По словам собеседника, премьера фильма о правящих миром вампирах с участием актёра Павла Табакова и рэпера Оксимирона пройдёт за границей.