Вуди Аллен рассказал о возможном завершении карьеры

Фото: DyD Fotografos/Geisler-Fotopress/Global Look Press

Вуди Аллен

Американский режиссер Вуди Аллен завершит свою многолетнюю карьеру, когда закончит съемки своего последнего фильма. Он заявил, что осенью отправится в Париж, где, возможно, отснимет свою последнюю картину, сообщает Reuters.

Также режиссер пожаловался, что «острые ощущения» ушли. По его словам, раньше снятые им фильмы шли по всей стране долгое время, а сейчас спустя пару дней показа в кинотеатре они попадают на стриминговые сервисы, что ему очень не нравится.

Острые ощущения ушли. Раньше, когда я снимал фильм, он шел в кинотеатрах по всей стране. Теперь ты делаешь фильм, получаешь пару или, может быть, четыре — шесть недель в кинотеатрах, а затем сразу переходишь к стриминговому показу. Мне это не нравится, — рассказал Аллен.

Ранее стало известно, что Вуди Аллен раскритиковал актёров и актрис, которые отказались сотрудничать с ним после того, как его приёмная дочь Дилан Фэрроу обвинила его в сексуальных домогательствах. Он назвал такое поведение артистов глупостью и сказал, что они не знают ничего о фактах и просто цепляются за выгодную им позицию.