«Все в ажуре»: актриса Пермякова раскрыла детали своего интернет-романа Светлана Пермякова рассказала о новом романе по переписке

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Светлана Пермякова

Актриса Светлана Пермякова в интервью LadyMail.ru рассказала о появлении нового возлюбленного, с которым у нее сложились «отношения по переписке». По словам звезды «Интернов», в настоящее время она не готова впускать нового мужчину в свою реальную жизнь и не уверена в том, что эти отношения сложатся благополучно.

С личной жизнью у меня все в ажуре. Любимый человек есть, но вместе мы не живем. Пока у нас отношения больше по переписке. Я, если честно, пока не готова кого-то пускать в свою жизнь. Общаемся — и хорошо, но большее мне сегодня не нужно. Да и обольщаться сильно не хочется — не факт, что в реальности у нас все получится, — сообщила Пермякова.

Ранее сообщалось, что в 2008 году Пермякова вышла замуж за арт-директора Евгения Бодрова. Брак продлился месяц. В передаче «Секрет на миллион» артистка рассказывала, что рассталась с Бодровым из-за того, что он злоупотреблял алкоголем и запрещенными веществами. Кроме того, мужчина был болен СПИДом, от которого умер в 2014 году.

В 2022 году Пермякова узаконила отношения со своим продюсером Максимом Скрябиным, который был младше нее на 19 лет. От него Пермякова родила дочь Варвару. В 2015 году пара рассталась, но спустя какое-то время они решили остаться друзьями. По словам Пермяковой, сейчас они живут по соседству в загородном поселке и занимаются общим хозяйством.