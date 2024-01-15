Всеволод Шиловский назвал Соломина великим художником нашего времени

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Всеволод Шиловский во время прощания с народным артистом СССР Юрием Соломиным в Малом театре

Народный артист СССР, художественный руководитель Малого театра Юрий Соломин был великим художником нашего времени, заявил народный артист РСФСР Всеволод Шиловский на церемонии прощания с актером. По его словам, которые приводит корреспондент NEWS.ru, Соломин оставил очень мощный след в деле защиты отечественного искусства.

Немногие деятели сегодняшнего дня могут оставить такой мощнейший след по защите русского искусства. Это приоритет Юрия Мефодьевича Соломина. Как он любил артистов своего театра, как он заботился... Это невероятная жизненная позиция, так редко сейчас встречающаяся. Светлая тебе память, великий, грандиозный художник нашего времени, — сказал Шиловский.

Ранее театровед Борис Любимов отметил, что Соломин был настоящим актером и лицедеем и в то же время он имел тягу и способности к организационной деятельности. По его мнению, именно эти качества помогали Соломину руководить Малым театром в течение 35 лет. Любимов добавил, что худрук Малого театра был не просто хранителем традиций и консерватором, а думал, как развивать это наследие.

Соломин скончался 11 января на 89-м году жизни. Он умер во сне, в этот момент рядом находилась его дочь. Артиста похоронят на Троекуровском кладбище 15 января. Это место выбрал еще при жизни сам Соломин, пожелавший быть похороненным рядом с женой.