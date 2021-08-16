«Всегда была изгоем»: дочь Федосеевой-Шукшиной описала отношения в их семье

Младшая дочь Лидии Федосеевой-Шукшиной Ольга высказалась о проблемах в семье. По её словам, с малых лет у неё не складывались отношения с сестрой — Марией Шукшиной. Подробностями отношений в семье она поделилась в программе «Судьба человека» на канале «Россия 1».

Ольга призналась: в семье она всегда была изгоем. Женщина заявила, что не получала ни поддержки, ни защиты, в которых тогда нуждалась. Дочь Федосеевой-Шукшиной также рассказала, что в детстве имела множество комплексов.

Мне всегда не хватало её защиты как старшей сестры. У меня были проблемы. Она всегда была более красивой и симпатичной девушкой. А я больше выглядела как колобок, — отметил Ольга.

Она пояснила: у Марии сразу сложилась своя компания, в которой сестре будто не было и места. Да и сама девушка, по слова Ольги, была больше похожа на мать своим стальным характером и более холодным сердцем. Младшая дочь Федосеевой-Шукшиной полагает, что, возможно, это всё случилось потому, что мать, не скрывая, говорила, что больше любит Марию.

У Лидии Федосеевой-Шукшиной три дочери. Первая — Анастасия Вячеславовна Воронина-Франсишку — единственный ребёнок от первого мужа артистки Вячеслава Воронина. Ольга и Мария родились во втором браке с кинорежиссёром и писателем Василием Шукшиным.

Ранее сообщалось, что друг Шукшина рассказал об отношениях мэтра с женой. По его словам, Лидия тесно общалась со своим будущим супругом, Михаилом Аграновичем, будучи ещё в браке с Шукшиным.