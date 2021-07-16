На труп летят: Шнуров написал стих про Мамонова и МакSим

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров отреагировал на смерть легендарного рок-музыканта Петра Мамонова. В стихотворении о смерти коллеги, опубликованном в его Instagram, эпатажный артист задел и других звёзд.

Все ждут, когда уже умрёт МакSим, // Чтоб некрологи стряпать всех мастей. // И собирать просмотры, с ними лайки. // Из трупов складывают потихоньку трафик: // Как они жили и другие байки. // Я мог бы тоже поскорбеть, — написал Шнуров.

В своём стихотворении он поднял тему того, как смерть публичных людей становится для блогеров «пищей». Музыкант отметил: когда кто-то из артистов находится при смерти, появляется инфоповод. Однако Шнуров публично горевать не намерен.

Не гуманист я. В этом правда ваша. // Там, где ваш круг, там вижу я овал. // Даже когда продюсер умер «Ералаша», // Тогда публично я не горевал, — заключил он.

Подписчики осудили музыканта, отметив, что таким стихотворением он делает то же самое — поднимает просмотры и лайки, только пытается «воткнуть другим». Некоторые задались вопросом: если смерть кумира действительно тронула, почему нельзя писать об этом в Сети?

«Не буду, говорит, писать про Петю, но про Мамонова всё же напишу», «Вы, батенька, даже рядом с Мамоновым не стояли. И тоже нашли, на чем похайповать», «Как-то цинично. Лучше б промолчал», «По-твоему, люди не вправе скорбеть в соцсетях по умершему?», написали комментаторы.

Пётр Мамонов скончался от коронавирусной инфекции 15 июля 2021 года. В начале июля его госпитализировали в Коммунарку с тяжёлым поражением лёгких.

Меломаны знают покойного как лидера и сооснователя рок-группы «Звуки Му». В 2015-м коллектив сменил название на «Совершенно новые Звуки Му». Команда исполняла постпанк, электропоп, новую волну, не брезговала экспериментальным, альтернативным и психоделическим направлениями в рок-музыке.

Ранее сообщалось, что вдова Петра Мамонова назвала место похорон артиста.