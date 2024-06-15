«Все закончится не скоро»: где сейчас певица Ирина Отиева, мнение об СВО

Фото: Дмитрий Коробейников/РИА Новости

Эстрадная певица Ирина Отиева

Заслуженная артистка России Ирина Отиева известна как исполнительница русского джаза, композитор и автор песен. Почему певица несколько лет не выходила на сцену, какие известны последние новости о ней?

Чем известна Ирина Отиева

Ирина Отиева (Отиян) родилась 22 ноября 1958 года в Тбилиси. В 17-летнем возрасте она стала лауреатом джазового фестиваля в Москве. После этого в 1976 году ее без экзаменов приняли в Государственное музыкальное училище им. Гнесиных.

К середине девяностых Отиева выпустила сразу несколько альбомов. Кроме того, ее голос часто звучал в кино — она исполнила песню «Последняя поэма» для фильма «Вам и не снилось» и «Ведьма-речка» для комедии «Чародеи».

В 2006 году артистка начала преподавать вокал в музыкальной академии им. Гнесиных на открывшемся там новом эстрадно-джазовом дневном отделении. В 2008 году певица приняла участие в шоу «Суперстар 2008: команда мечты», затем стала реже появляться на экранах. По данным СМИ, к завершению карьеры Отиевой была причастна народная артистка СССР Алла Пугачева, которую неоднократно обвиняли в «сломанных судьбах».

Что известно о личной жизни Ирины Отиевой

Ирина Отиева ни разу не была замужем. В начале карьеры у нее был роман с продюсером Алексеем Данченко. В 1996 году пара рассталась, сохранив рабочие отношения. В том же году певица родила дочь Злату. Имя отца наследницы она не раскрывает.

Фото: Evguenii Matveev/Global Look Press Эстрадная певица Ирина Отиева

В зрелом возрасте Отиева встречалась с начинающим певцом Мартом Бабаяном, который был младше ее на 28 лет. Он поступил к артистке на курс, и между ними начались отношения. Однако спустя время пара рассталась.

Что за скандал с алкогольной зависимостью Отиевой

В 2020 году Андрей Малахов в программе «Прямой эфир» рассказал об алкогольной зависимости певицы. После выхода выпуска артистка обиделась на телевизионщиков. В соцсетях она заявила, что в день интервью у нее была высокая температура и сотрудники передачи воспользовались ее состоянием и многое сняли на скрытую камеру.

При этом стилист Джордж Ровалс заявил «Экспресс газете», что исполнительница действительно выпивает, в том числе из-за не сложившихся отношений с Бабаяном и от обиды на коллег.

«У нее и впрямь серьезные проблемы с алкоголем. Я много лет с ней дружу. Для выпивки у нее находилось множество поводов. Чаще всего это были обиды на коллег. Помню, Ира хотела, чтобы ее дочь Злата приняла участие в „Голосе“. Я созвонился с Валерой Меладзе. Он обещал помочь. Но сколько Злата ему ни звонила, Валера не отвечал», — поделился Ровалс.

Как Ирина Отиева относится к СВО

Ирина Отиева в период популярности неоднократно бывала на Украине с гастролями. В ноябре 2022 года артистка призналась, что ждет окончания спецоперации.

«У меня нет никаких мечтаний. Я живу сегодняшним днем и жду окончания СВО на Украине. Все будет у нас хорошо, главное, чтобы скорее там все закончилось. Это единственное, чего мне хочется», — сказала она MK.RU.

Фото: Evguenii Matveev/Global Look Press Эстрадная певица Ирина Отиева

Исполнительница пояснила, что она уверена в победе России, однако считает, что спецоперация закончится не скоро.

«Все закончится не скоро. Харьков нам надо забирать, Одессу надо забирать, Николаев. Я бы еще Днепропетровск забрала — тоже русский город, в принципе», — добавила Отиева.

Чем сейчас занимается Ирина Отиева

Как сообщил стилист Джордж Ровалс, певица несколько лет назад оказалась безработной, а после расставания с молодым возлюбленным на протяжении пяти лет практически не выходила из дома.

«Сама Ира с некоторых пор осталась без работы. Одно время она преподавала в Гнесинке. Знаете, какая у нее была зарплата? Пять тысяч рублей. Ну разве не издевательство?!» — отметил он.

В 2023 году Ирина Отиева выпустила композицию «Когда ты уйдешь», записанную в дуэте с экс-возлюбленным Мартом Бабаяном.

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