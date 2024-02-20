«Все уехавшие раздражают, кроме Пугачевой»: как живет Вячеслав Малежик

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Вячеслав Малежик

Певец Вячеслав Малежик недавно отметил день рождения — заслуженному артисту России исполнилось 77 лет. Что сказал музыкант об уехавших из России коллегах и Алле Пугачевой, где он сейчас, чем занимается?

Что сказал Малежик о Пугачевой и уехавших из РФ артистах

17 февраля 2024 года Малежик отметил свой 77-й день рождения. По его словам, Пугачева — единственная из покинувших Россию артистов, кто не вызывает раздражения у него. Певец отметил, что ему жаль Примадонну из-за сложившейся ситуации.

«Все, кроме Аллы Пугачевой, кто покинул страну, кроме раздражения ничего не вызывают. Честно говоря, Аллу мне очень жалко, она талантливая женщина, и мне не очень понятно, почему она отказалась от той любви, которую она имела в нашей стране. Потому что это та вещь, которая за деньги не покупается», — указал Малежик в беседе с MK.RU.

Он добавил, что давно не поддерживает отношения с Пугачевой. Постоянно в контакте они были, когда Малежик был участником ансамбля «Веселые ребята» (1973–1975).

«Мы с ней тысячу лет уже не поддерживаем отношения. Мы плотно общались, когда я работал в „Веселых ребятах“, потом мы разошлись. Она меня звала в свой театр песни поработать, но я ей сказал: „Ты мне значительно симпатичнее как подружка, нежели как начальник“. На этом закончились наши взаимоотношения», — рассказал артист.

Чем сейчас занимается Малежик

У музыканта много творческих планов на будущее. Он рассказал, что занимается не только музыкой, но и написанием книг. Малежик «погано себя чувствует», если хотя бы день не посвящает творчеству.

«У меня вышла книжка рассказов и стихов, записал пару музыкальных альбомов. Правда, они сейчас все в интернете, и нет ощущения, что я выпустил пластинку. А то, что я не могу потрогать руками, для меня является чем-то непонятным, эфемерным», — заявил музыкант.

Малежик продолжает давать концерты. Так, ближайшее его выступление запланировано на 23 февраля. В День защитника Отечества артист выступит в петербургском клубе «Гнездо глухаря».

Кроме того, на сайте исполнителя появились две новые композиции — «Верность» и «Все к лучшему».

Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look Вячеслав Малежик

Что со здоровьем Малежика

В 2017 году Малежик перенес инсульт. Из-за болезни у него отказали ноги, была потеряна координация. Он вспоминал, что тогда он находился в Черногории. Все произошло 4 июня — в день, когда Малежик познакомился с супругой.

«Это было в Черногории, четвертого июня — в день рождения знакомства с моей женой. Я говорю: „Дорогая, я решил сделать тебе подарок, решил день рождения нашей любви отметить за границей“», — рассказывал артист в студии программы «Секрет на миллион».

По словам певца, они с женой отправились в ресторан, где он почувствовал себя некомфортно. Малежик зашел в местную аптеку, купил тонометр и измерил давление, который показал значения 190 на 103. После этого супруги отправились в больницу.

«Ночевал я в больнице, ночью я ходил в туалет, спрыгнул по привычке с постели, и у меня ноги подкосились. Я рухнул рядом с постелью, понял, что у меня нога не работает, рука не работает и глотать не могу», — вспоминал музыкант.

Поскольку у них с женой не было платной медстраховки, через три дня они улетели в Москву. В российской столице Малежика положили в больницу.

«На протяжении трех месяцев меня кормили через зонд. Рука восстановилась процентов на 85, правая нога процентов на 45. Два раза в год прохожу реабилитацию», — заявлял певец.

Сейчас Малежик, по его словам, чувствует себя неплохо. Однако последствия недуга дают о себе знать. Артист не скрывает, что поддерживать форму ему помогает жена.

«Погоняет меня палкой», — пошутил певец в беседе с корреспондентом MK.RU в феврале 2024 года.

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