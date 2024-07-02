«Все скорбим»: худрук театра имени Ленсовета о смерти Владимира Матвеева Актриса Луппиан назвала умершего Владимира Матвеева выдающейся личностью

Фото: Persona Stars/legion-media.ru

Владимир Матвеев

Народный артист России Владимир Матвеев, который скончался на 73-м году жизни, был выдающейся личностью, рассказала NEWS.ru художественный руководитель Санкт-Петербургского академического театра имени Ленсовета, актриса Лариса Луппиан. Она отметила, что все скорбят из-за смерти актера. По словам Луппиан, Матвеев был очень хорошим артистом и мастером своего дела, но достаточно сложным человеком.

Владимир [Матвеев] был очень хорошим артистом, но очень сложным человеком. Как его коллега могу сказать, что он был выдающимся артистом, мастером своего дела. Мы все скорбим, — рассказала Луппиан.

О смерти Матвеева 2 июля сообщила его супруга. По ее словам, у актера остановилось сердце минувшей ночью. Супруга артиста заявила, что в последнее время он часто жаловался на боли в груди. Матвеев снялся в трех частях франшизы «Елки» и фильме «Кукушка». Также он запомнился зрителям по сериалам «Знахарь», «Крик совы», «Ученица Мессинга» и «Мастер и Маргарита».

До этого стало известно, что актер театра и кино Михаил Мальченко умер в возрасте 77 лет. Прощание с ним состоялось 19 июня. Среди его наиболее известных ролей были персонажи в таких спектаклях, как «Собачье сердце», «Дядя Ваня», «Мадам Бовари» и «Женитьба».