Врачи сообщили, что состояние Фрейндлих остаётся тяжёлым

https://static.news.ru/photo/2e88551a-4e85-11eb-a2b2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Genrietta Peryan/Global Look Press

Состояние госпитализированной с коронавирусом народной артистки СССР Алисы Фрейндлих, которая находится в больнице в отделении интенсивной терапии на кислородной поддержке, остаётся тяжёлым. Об этом журналистам 4 января сообщил сотрудник Северо-Западного окружного научно-клинического центра имени Соколова ФМБА России.

Фрейндлих 25 декабря была доставлена в клиническую больницу № 122 им. Соколова в Санкт-Петербурге с диагнозом «коронавирус». Её состояние оценивалось как тяжёлое. Вместе с ней была госпитализирована дочь Варвара и внучка Анна. У них нет таких осложнений, как у именитой артистки, но они пока также находятся в больнице.

Известно, что перед госпитализацией Фрейндлих в течение недели находилась дома и лечилась самостоятельно. Сейчас у неё диагностировано обширное поражение лёгких.

Как пояснил представитель научного центра, состояние артистки остаётся стабильным и тяжёлым.

Дочь и внучка артистки пошли на поправку, — цитирует сообщение РИА Новости.

Как ранее передавал NEWS.ru, 86-летний народный артист СССР Олег Басилашвили госпитализирован с коронавирусной инфекцией.

Любимец зрителей находится в одной из больниц Санкт-Петербурга вместе с супругой. Также COVID-19 был выявлен у его дочери Ксении.