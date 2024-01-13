Врачи рассказали о состоянии Льва Рубинштейна НИИ Склифосовского: Рубинштейн остается в реанимации в крайне тяжелом состоянии

Фото: Pravda Komsomolskaya/Global Look Press

Лев Рубинштейн

Поэт Лев Рубинштейн остается в реанимации в крайне тяжелом состоянии, сообщили РИА Новости в НИИ Склифосовского. Публициста госпитализировали 8 января после ДТП в Москве.

Находится в экстренной реанимации, состояние крайне тяжелое, — сообщили врачи.

В московском департаменте транспорта сообщали, что 76-летнего Рубинштейна сбила машина на улице Образцова. По данным ведомства, за владельцем авто за последний год числится 19 нарушений ПДД. Поэта в тяжелом состоянии доставили в больницу, у него диагностировали перелом свода черепа, позже его перевели в реанимацию.

12 января Telegram-канал «112» сообщал, что Рубинштейн находится в глубокой коме. По данным канала, поэт был подключен к аппарату ИВЛ.

Ранее дочь поэта опровергла сообщения о смерти отца. По ее словам, кто-то запустил слух, которому не стоит верить. Она заверила, что Рубинштейн по-прежнему находится в реанимации. О кончине поэта сообщала в соцсети журналистка Виктория Ивлева, также об этом писало издание «Подъем».

Момент наезда водителя на Рубинштейна попал на видео, которое публиковал столичный дептранс. Против мужчины, который находился за рулем, возбудили уголовное дело о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств.