Российский кинематографист Никита Сергеевич Михалков восстанавливается после очередной операции.
Врачи отмечают, что процесс восстановления может затянуться. Хирургическое вмешательство было плановым. Оно связано «со старой травмой». В общей сложности режиссёр перенёс семь операций и 39 часов наркоза, передаёт
Ранее Михалков заявил, что на основе истории с экстренной посадкой самолёта А321 в Подмосковье и мужеством экипажа можно снять «шикарный фильм». Президент ММКФ назвал пилотов настоящими героями, которые спасли более 200 человек, писал News.ru.