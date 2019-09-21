https://static.news.ru/photo/3267d5d0-dd2e-11e9-9c61-fa163e074e61_660.jpg Никита Михалков Фото: Сергей Булкин/News.ru

Российский кинематографист Никита Сергеевич Михалков восстанавливается после очередной операции.

Врачи отмечают, что процесс восстановления может затянуться. Хирургическое вмешательство было плановым. Оно связано «со старой травмой». В общей сложности режиссёр перенёс семь операций и 39 часов наркоза, передаёт РИА Новости .

Ранее Михалков заявил, что на основе истории с экстренной посадкой самолёта А321 в Подмосковье и мужеством экипажа можно снять «шикарный фильм». Президент ММКФ назвал пилотов настоящими героями, которые спасли более 200 человек, писал News.ru.