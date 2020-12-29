Врачи рассказали о состоянии Алисы Фрейндлих

https://static.news.ru/photo/af8b707a-49da-11eb-8c7a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Народная артистка СССР Алиса Фрейндлих находится в тяжёлом, однако стабильном состоянии, заявила представитель Северо-Западного окружного научно-клинического центра имени Соколова ФМБА России.

Некоторое время назад артистка была доставлена в медицинское учреждение с коронавирусом. В настоящее время Фрейндлих лежит в отделении интенсивной терапии на кислородной поддержке.

Состояние [Алисы Фрейндлих] стабильно тяжёлое, без динамики, — отметила представитель центра имени Соколова, слова которой приводит РИА Новости.

Известно, что перед госпитализацией Фрейндлих в течение недели лечилась самостоятельно, находясь дома. Сейчас у 86-летней артистки диагностировано обширное поражение лёгких.

По словам актёра Олега Басилашвили, Фрейндлих заразилась коронавирусом ещё в первые дни декабря, но тогда медики не видели необходимости в госпитализации. Артистка очень не хотела, чтобы о её болезни узнали поклонники.

Ранее NEWS.ru писал, что с коронавирусной инфекцией нового типа госпитализировали художественного руководителя киножурнала «Ералаш» Бориса Грачевского. Артист опубликовал фото из лечебного учреждения в кислородной маске и сообщил, что Новый год проведёт в больнице. О заболевании культурного деятеля стало известно 21 декабря 2020 года. Однако тогда речи о визите в больницу ещё не шло.