Врачи не наблюдают отрицательной динамики у Алисы Фрейндлих

https://static.news.ru/photo/03fa9e8c-4b53-11eb-8d12-fa163e074e61_660.jpg Алиса Фрейндлих Фото: Zamir Usmanov/Russian Look

Народная артистка СССР Алиса Фрейндлих, госпитализированная с коронавирусом, остаётся в стабильном состоянии. Врачи не наблюдают у актрисы ухудшений.

Состояние стабильное, без отрицательной динамики, — сообщает ТАСС со ссылкой на представителя больницы.

Фрейндлих 25 декабря была доставлена в клиническую больницу № 122 им. Соколова в Санкт-Петербурге с диагнозом «коронавирус». Её состояние оценивалось как тяжёлое, она находится в реанимации.

Вместе с ней была госпитализирована дочь Варвара и внучка Анна. У них нет таких осложнений, как у именитой артистки, но они пока также находятся в больнице.

Известно, что перед госпитализацией Фрейндлих в течение недели лечилась самостоятельно, находясь дома. Сейчас у 86-летней артистки диагностировано обширное поражение лёгких.

По словам актёра Олега Басилашвили, Фрейндлих заразилась коронавирусом ещё в первые дни декабря, но тогда медики не видели необходимости в госпитализации. Артистка очень не хотела, чтобы о её болезни узнали поклонники.

Как ранее писал NEWS.ru, в реанимацию перевели и заразившегося коронавирусом художественного руководителя киножурнала «Ералаш» Бориса Грачевского. До него смогли дозвониться журналисты, но он не пожелал с ними разговаривать, лишь крикнув в трубку, что у него «всё нормально».