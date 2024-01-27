Возмущенные ростовчане потребовали вернуть деньги за спектакль с Астаховым Десяти жителям Ростова вернули деньги за спектакль с участием Сергея Астахова

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Сергей Астахов

В Ростове Великом десять человек потребовали вернуть деньги за спектакль «Что творят мужчины» с участием российского актера Сергея Астахова, сообщает 76.ru. Недовольные зрители пожаловались, что артисты забывали слова на сцене, а кто-то предположил, что актеры, в том числе Астахов, выпивали между актами.

Вы знаете, наверное, человек 10 вернули деньги. С учетом того, что четверо были группой. <...> Но мы, конечно, приносим извинения перед зрителями, а в ответ получили слова поддержки, — заявил администратор проекта.

После негативных комментариев Астахов записал в социальных сетях видеообращение, в котором принес зрителям извинения за «испорченный вечер». По его словам, перед спектаклем заболел один из артистов постановки, которого пришлось заменить другим актером, чтобы не отменять представление. Однако он не успел тщательно подготовиться к выступлению. Астахов также отверг обвинения в присутствии на сцене в состоянии алкогольного опьянения и подчеркнул, что в его гримерке ничего кроме чая и воды не было.

Ранее жители Ангарска возмутились из-за танца на детском конкурсе в Доме культуры, во время которого исполнительницы частично разделись, сняв с себя юбки. Одна из зрительниц раскритиковала номер и отметила, что подобные «движения бедрами и ползание по сцене» подходят для ночного клуба. При этом мероприятие имело возрастное ограничение 6+.