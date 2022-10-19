Восьмое чудо света на ВДНХ: терракотовую армию Китая привезли в Москву

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Выставка-реконструкция «Терракотовая армия. Бессмертные воины Китая» на ВДНХ

В 21-м павильоне ВДНХ открылась выставка «Терракотовая армия. Бессмертные воины Китая», основанная на археологической сенсации XX века.

Москвичи и гости столицы впервые могут увидеть реконструкцию глиняной армии китайского императора Цинь Шихуанди, правившего в III веке до нашей эры. Китайская терракотовая армия является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. По мнению международных экспертов, она может считаться восьмым чудом света.

Посетителей ВДНХ ждут детально воссозданные в натуральную величину статуи терракотовых воинов и лошадей, которые в свое время представляли собой мощь армии династии Цинь, реплики колесниц, оружия, предметов быта, целая галерея красочных исторических костюмов. Всего на выставке будет представлено более 150 экспонатов.

Наряду с Великой Китайской стеной терракотовая армия является одной из главных достопримечательностей Китая. Над созданием армии, ставшей символом величия Древнего Востока и неотъемлемой частью культурного наследия Китая, работали около 700 тысяч человек.

Выставка работает ежедневно с 10:00 до 20:00. Дети до 12 лет допускаются на выставку в сопровождении взрослых.

Кадры выставки «Терракотовая армия. Бессмертные воины Китая» — в галерее NEWS.ru.