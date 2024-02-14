«Воронины», приемная дочь, критика феминизма: где сейчас Георгий Дронов

Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС

Георгий Дронов

Звезда 552-серийной комедии «Воронины» Георгий Дронов завоевал сердца зрителей благодаря амплуа мужа-подкаблучника, многодетного отца Кости, который постоянно оказывался в комичных ситуациях. Как артист отзывался об этой работе, сколько у него на самом деле детей, где он сейчас играет и как относится к феминизму?

Что Георгий Дронов говорил о «Ворониных»

В 2009 году Дронов впервые появился на экране в образе спортивного журналиста Кости, живущего не только с женой и тремя детьми, но и с родителями и братом, поселившимися за соседней стенкой. Изначально шоу было калькой американского сериала «Все любят Рэймонда», но после 11-го сезона стало самостоятельным проектом.

Дронов отмечал в разговоре с aif.ru, что понимает своего персонажа, хотя сходство с героем у него исключительно внешнее. Актер отмечал, что Костя «обаятельно» попадает в казусные ситуации, поэтому все выглядит «смешно и органично». В ином случае, по мнению Дронова, сериал назывался бы не «Воронины», а «Дурак Костя».

«Если есть люди, которые привыкли исправлять чужие ошибки и живут за счёт этого, то среди них обязательно должен быть такой Костик, который будет источником всех проблем. Иначе тогда не будет непрерывного цикла производства и система нарушится», — объяснял артист.

В 2020 году после продолжительной борьбы с раком умер Борис Клюев, который был экранным отцом Дронова. После этого съемки сериала были остановлены. Дронов считает, что продолжать картину без Клюева не стоит, ведь он был «центром притяжения» полюбившейся зрителям ленты.

«Он был центром притяжения сериала. Он ушел, и восстанавливать семью без него не имеет смысла, она потеряет обаяние. Как в свое время потерял обаяние ситком „Папины дочки“ с уходом Андрея Леонова», — говорил артист в интервью «Газета.ру».

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС Филипп Киркоров, снявшийся в роли самого себя, и актер Георгий Дронов (Константин) (слева направо) во время съемок сериала «Воронины»

Где сейчас играет Георгий Дронов

В 2023 году на экраны вышли сразу несколько работ с участием Дронова. Он сыграл главную роль в фильме «Бешенство» об эпидемии в тайге. Также зрители могли заметить его в лентах «Моя мама — шпион» и «Сестры-2». Также Дронов был занят в съемках сериала «Девушки с Макаровым», где сыграл полицейского Романа Жилина, друга главного героя.

«Мой герой в сериале „Девушки с Макаровым“ — <...> некий антагонист и альтер эго Макарова, жесткого и беспринципного, упертого майора. Мой Рома Жилин как раз воплощает качества, которых не хватает майору: гибкий, хитрый, мягкий, умеющий сглаживать углы. Абсолютное дополнение главному герою», — делился актер со StarHit, добавив, что, примерив это амплуа, хотел «сбить c себя спесь».

Говоря о сериале, Дронов отмечал, что он против эмансипации. Актеру не нравится ни бокс, ни кикбоксинг с участием женщин, он также не видит их в «тяжелой атлетике и драках».

«Я против эмансипации. Не в оголтелом формате, а по-доброму, в гомеопатических дозах. Ну не надо женщинам идти туда, где грубость и жесткость. Зачем? <...> Как мужчине мне хочется поберечь девушку, чтоб она оставалась нежной», — рассказывал артист.

В 2024 году на экраны выйдет еще несколько работ с Дроновым, такие как «Между нами лето», «Казачок», «Кореша» и «Сидоровы».

Фото: Светлана Шевченко/РИА Новости Актер Георгий Дронов на премьере сериала «Моя мама — шпион»

Что известно о личной жизни Георгия Дронова

У Георгия хорошие отношения с 21-летней Юлей — дочкой жены от первого брака. Девочка даже носит его фамилию.

После продолжительного романа с ведущей ТВЦ Татьяной Мирошниковой и последующего расставания актер в 2009 году женился на женщине по имени Лада, у которой на тот момент была дочь Юлия от предыдущего брака. В 2011 году супруга артиста подарила ему дочь Алису, а год спустя — сына Федора. Коллега по «Ворониным» Анна Фроловцева рассказывала, что артист трепетно относится к детям.

Известно, что дочь Лады от первого брака взяла фамилию актера и поддерживает с ним хорошие взаимоотношения. Девушка много лет дружит с музыкантами популярной группы «Нервы» и снималась в их клипе.

Несмотря на заботливое отношение к детям, Дронов не балует их обилием игрушек. По его мнению, они не дают развиваться детской фантазии. Супруги также уберегают своих детей от гаджетов.

«Мы поняли, что у детей наступает период, когда они получают эту игрушку, ломают ее и дальше интерес пропадает. Она сама по себе уже не дает развиваться фантазии. <...> Гаджетозависимость — это больший бич нашего общества, нежели возраст. Гаджеты бы победить», — сказал Дронов в разговоре с NEWS.ru.

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