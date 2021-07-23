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Волочкова отказалась «рисковать своим здоровьем» ради вакцинации

16:12, 23 июля 2021
Анастасия Волочкова Анастасия Волочкова Фото: Сергей Киселев/АГН "Москва"
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Российская балерина Анастасия Волочкова не поддерживает обязательную вакцинацию от коронавируса. Она заявила, что не будет рисковать своим организмом и здоровьем ради прививки. Интервью с ней опубликовано на YouTube-канале RTVI.

Волочкова возмутилась тем, что из-за пандемии власти ограничивают работу ресторанов. Актриса не понимает, почему для того, чтобы пользоваться общественным транспортом, где толпятся толпы людей, QR-код не нужен, а для того чтобы поесть — нужен. Балерина назвала происходящее манипуляцией людьми.

Я слушала много передач, высказываний западных исследователей о том, что ещё непонятно, что это за вакцина. Поэтому я не буду рисковать своим организмом, здоровьем, принудительно это делать никто не имеет права заставить, — сказала Волочкова.

Также она добавила, что вакцина от COVID-19 якобы может спровоцировать развитие онкологического заболевания и появление ВИЧ.

Ранее сообщалось, что российского актёра и певца Михаила Боярского, заболевшего коронавирусом, выписали из Боткинской больницы. До этого он посоветовал поклонникам обязательно прививаться.

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