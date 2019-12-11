Персонаж Волк из мультфильма «Ну, погоди!» в новых сериях перестанет курить.
О том, что Волку придётся отказаться от вредных привычек,
Времена изменились, и нам необходимо соответствовать новому контексту. Тем более, в настоящее время требования к содержанию анимационного контента, его безопасности существенно возросли, — сказал он.
Машковцев отметил, что сейчас в современном мире изменилось восприятие мультфильмов у зрителя. Кроме того, на анимацию возлагаются определённые педагогические функции и демонстрация правильных моделей поведения.
Ранее NEWS.ru писал о том, что в новых эпизодах «Ну, погоди!» появятся дополнительные второстепенные герои. При этом события с ними будут происходить на фоне главных сюжетных линий Волка и Зайца.
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