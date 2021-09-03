Вокалист группы Rammstein Линдеманн выступил на Красной площади

Вокалист немецкой группы Rammstein Тилль Линдеманн выступил на международном военно-музыкальном фестивале «Спасская башня». По аккомпанемент оркестра войск Национальной гвардии РФ он исполнил песню «Любимый город». Об этом сообщает РИА Новости.
XIV международный военно-музыкальный фестиваль «Спасская башня»
Помимо Линдеманна, на концерте выступил военный оркестр Вооружённых сил Греции «Тесей», оркестр полиции Катара, ансамбль сухопутных и Военно-воздушных сил Мексики и ряд российских военно-музыкальных коллективов.
Представители Греции и Катара принимают участие в фестивале впервые.
Предполагается, что Линдеманн выступит на Красной площади также в заключительный день фестиваля.
Лидер Rammstein Линдеманн часто выступает в России, он также увлекается российской культурой и участвовал в создании саундтрека к картине Тимура Бекмамбетова «Девятаев». Тогда же и был записан кавер известной советской песни «Любимый город».