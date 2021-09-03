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Вокалист группы Rammstein Линдеманн выступил на Красной площади

21:47, 04 сентября 2021
Вокалист группы Rammstein Линдеманн выступил на Красной площади Фото: STAR-MEDIA/imago stock&people/Global Look Press
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Вокалист немецкой группы Rammstein Тилль Линдеманн выступил на международном военно-музыкальном фестивале «Спасская башня». По аккомпанемент оркестра войск Национальной гвардии РФ он исполнил песню «Любимый город». Об этом сообщает РИА Новости.

XIV международный военно-музыкальный фестиваль «Спасская башня» стартовал в Москве на Красной площади 27 августа, он продлится по 5 сентября.

Помимо Линдеманна, на концерте выступил военный оркестр Вооружённых сил Греции «Тесей», оркестр полиции Катара, ансамбль сухопутных и Военно-воздушных сил Мексики и ряд российских военно-музыкальных коллективов.

Представители Греции и Катара принимают участие в фестивале впервые.

Предполагается, что Линдеманн выступит на Красной площади также в заключительный день фестиваля.

Лидер Rammstein Линдеманн часто выступает в России, он также увлекается российской культурой и участвовал в создании саундтрека к картине Тимура Бекмамбетова «Девятаев». Тогда же и был записан кавер известной советской песни «Любимый город».

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