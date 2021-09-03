Вокалист группы Rammstein Линдеманн выступил на Красной площади

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Телеканал Adult swim опубликовал на своей странице в Twitter видеоролик перед выпуском двух финальных серий 4-го сезона «Рика и Морти». В коротком ролике роль Рика исполнил Кристофер Ллойд.

Знаменитый актёр, известный по кинотрилогии «Назад в будущее», произносит лишь одну реплику: «Морти, мы дома». К сожалению, телеканал не уточнил, будет ли Ллойд принимать участие в проекте в каком-либо виде....