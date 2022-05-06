Война, реликвии и песни: музей Г.О.Р.А открылся на Поклонной горе

5 мая открылся филиал Музея Победы «Главные оружейные реликвии армии» (Музей Г.О.Р.А.) / Фото Артём Соболев/NEWS.ru

5 мая открылся филиал музея Победы «Главные оружейные реликвии армии» (музей Г.О.Р.А.), где на 10 гектарах размещена коллекция военной техники и вооружения. После обновления выставки в 2021 году там появились интерактивные экспозиции и макеты техники, дополнен предметный ряд, спецэффекты и скульптурные фигуры участников военных событий.

На праздничном открытии выступили детские ансамбли с патриотическими композициями и музыканты с песнями на военную тематику. Также на открытии гости мероприятия могли пройти квест, посмотреть фильмы о Великой Отечественной войне и посетить экскурсию по Поклонной горе. Как прошло открытие музейного комплекса — в галерее NEWS.ru.