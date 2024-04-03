«Во мне поселилась тоска»: куда исчез Константин Лавроненко после СВО

Фото: Иллюстрация NEWS.ru

Константин Лавроненко

Единственный российский артист, получивший приз Каннского фестиваля за лучшую мужскую роль, Константин Лавроненко удостоился звания народного артиста РФ. Как живет звезда фильмов Андрея Звягинцева и Сергея Урсуляка, что известно о его личной жизни?

Как Лавроненко стал народным артистом

3 апреля президент России Владимир Путин присвоил Лавроненко звание народного артиста РФ. Согласно указу, опубликованному на официальном портале правовой информации, актер удостоился звания «за большие заслуги в развитии кинематографического, музыкального, театрального, хореографического и циркового искусства».

Лавроненко известен российской аудитории благодаря фильмам «Возвращение», «Изгнание», телесериалам «Ликвидация» и «Клим», а также другим картинам. Кроме того, зрители любят актера за игру в спектакле «И никого не стало» в Московском театре имени Олега Табакова и других постановках.

Что известно о личной жизни Лавроненко

В 1987 году артист женился на актрисе Лидии Петраковой, с которой служил в театре «Сатирикон». Когда Лавроненко влюбился, коллега еще была замужем за Степаном Старчиковым, однако вскоре разошлась с ним — супруг обнаружил дневник девушки, в котором та признавалась в любви другому.

Вскоре Лавроненко и Петракова поженились, однако их отношения нельзя было назвать безоблачными. Брак оказался под угрозой, когда артиста пригласили в «Ленком», затем и участвовать в моноспектаклях и проекте «Мастерская Клима». Тогда Лавроненко начал пропадать на работе, хотя денег в доме больше не становилось.

Фото: Александр Авилов/Агентство «Москва» Константин Лавроненко

После рождения дочери Ксении артисты продолжали ссориться и скандалить из-за финансовых проблем. У самого Лавроненко началась депрессия, из-за которой он ушел из театра и стал работать таксистом.

Затем он трудился маркетологом и мерчендайзером молочной продукции, пока однокурсник не позвал его на должность заместителя директора ресторана при театре Дорониной. Хотя и деньги наконец-то появились в семье, Лавроненко все равно ощущал пустоту.

«Во мне поселилась тоска. Душа моя была как выжженная пустыня, в которой лишь иногда знойный ветерок ворошил странные мысли — ну не может у меня так все закончиться! Хотя поводов надеяться на творчество было негусто. Я постоянно ездил на какие-то кастинги в кино, случалось, пробоваться приглашали, но не складывалось. Внешность моя считалась нефотогеничной, негодной для экрана, и я сам был абсолютно с этим согласен», — признавался артист.

В итоге артист вернулся в актерскую профессию. Лавроненко превратился в звезду первой величины после успеха картины Звягинцева «Возвращение». Затем были еще десятки ролей в кино, благодаря которым актер вновь обрел не только заработок, но и уверенность в себе.

«Ксюше (дочери Лавроненко. — NEWS.ru) на „Пап, может, мне пойти в театральный?“ отвечал: „Еcли есть сомнения, лучше не ходи“. Мое слово, конечно, не закон. Запретить ей я ничего не могу и не хочу — только порекомендовать. Она таки поступила в Школу-студию МХАТ. Но сначала попробовала себя в журналистике. После МГИМО поработала на телевидении», — рассказывал артист.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Константин Лавроненко

Как Лавроненко отзывался об СВО и уехавших артистах

Звезда «Ликвидации» жестко отзывался о знаменитостях, которые не поддержали действия российской власти и осудили проведение специальной военной операции на Украине. По мнению артиста, таким образом поступают только трусы и глупцы.

«Это — трусость, глупость. Кто-то не понимает, кто-то боится. Но причин очень много. Кто-то опасается за свои деньги, кто-то еще боится за что-то, очень много людей за компанию, что так принято», — заявил Лавроненко в эфире программы «Соловьев Live».

Артист признавался, что опечален позицией уехавших звезд, но не хотел бы называть их предателями. Вместе с этим он сравнил СВО с ситом, которое отсеяло «весь мусор».

«С одной стороны, я опечален, с другой — очень хорошо, что так проявляется. Знаете, как ситом просеивается весь мусор, остается все чистое», — добавил актер.

Лавроненко подчеркивал, что в непростое и трудное для страны время ее жители должны не разобщаться, а объединяться.

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