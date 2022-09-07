Во Франции умер режиссер фильма «Эммануэль» Умер режиссер Жюст Жакен

В Бретани умер французский режиссер Жюст Жакен, снявший филь «Эммануэль», передает France-Presse со ссылкой на семью кинематографиста. Ему было 82 года.

Жюст Жакен, режиссер «Эммануэль» с Сильвией Кристель в главной роли, умер 6 сентября в Бретани после продолжительной болезни в возрасте 82 лет, — говорится в сообщении.

Режиссер известен благодаря эротическим картинам, снятым по одноименным произведениям Доминика Ори «История О» и Дэвида Лоуренса «Любовник леди Чаттерлей». Однако они не достигли успеха, сопоставимого с ажиотажем вокруг фильма «Эммануэль», повторяющего сюжет романа Эммануэль Арсан. Его посмотрели восемь миллионов зрителей только во Франции.