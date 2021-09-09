«Солнце не гаснет»: во Франции простились с Бельмондо

В Почётном дворе исторического Дома инвалидов в Париже состоялась церемония прощания с актёром театра и кино Жан-Полем Бельмондо, скончавшимся 6 сентября. В ней приняли участие президент республики Эммануэль Макрон, члены правительства, деятели спорта и кино, сотни поклонников, а также родственники артиста. Мероприятие прошло в сопровождении военного оркестра. Об этом сообщает «Московский Комсомолец».

Макрон персонально отдал дань уважения Бельмондо. Он подошёл к гробу, наклонился и дотронулся рукой до крышки, укрытой национальным флагом.

По сообщению ТАСС, президент назвал Бельмондо «героем, прожившим на экране тысячи жизней».

Он был влюблён во Францию, прошёл через эпохи и разрушил все барьеры. Своим искусством он постоянно завоёвывал всё новых зрителей. Он бессмертный, потому что передал своё искусство новому поколению актёров, — сказал глава государства.

В церемонии прощания приняли участие бывший президент страны Франсуа Олланд и его спутница, актриса Жюли Гайе, премьер-министр Жан Кастекс, певец Патрик Брюэль, лауреат премии «Оскар» Жан Дюжарден, актёр Сами Насери и другие известные лица.

В траурном мероприятии также участвовали шесть внуков Бельмондо. Один из них, 27-летний актёр Виктор выступил от имени семьи.

Спасибо, что подарил нам столько радости, — отметил он. — Верю, что ты улыбаешься сейчас, как делал это всегда. Солнце не гаснет. Мы думаем о тебе, мы тебя любим.

После речи Макрона в честь Великого офицера ордена Почётного легиона прозвучал гимн Франции «Марсельеза». Гвардейцы подняли гроб и пронесли его через Почётный двор инвалидов.

Ранее стало известно, что Бельмондо скончался в возрасте 88 лет.