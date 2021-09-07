Во Франции начался громкий процесс по дележу наследства Бельмондо

Во Франции начинается процесс по дележу актёра Жана-Поля Бельмондо. Несмотря на то, что легенда французского кино умер всего день назад, 6 сентября, его наследство начали делить уже четверо наследников, пишет РЕН ТВ

Родных детей у Бельмондо всего трое от двух официальных браков, также известно, что у него было ещё четыре серьёзных романа, причём одна из пассий актёра пыталась обокрасть его. Адвокаты готовятся к тому, что за наследство легенды французского кино поборются и внебрачные дети актёра, о которых пока никто не знает. Речь идёт о нескольких квартирах, киностудии, сети ресторанов и турфирме.

Жан-Поль Бельмондо умер в возрасте 88 лет. Его карьера началась в 1957 году, за это время актёр исполнил более 100 ролей в кино и на подмостках театров. Российскому зрителю Бельмондо известен по фильму "Профессионал".

Ранее сообщалось, что прощание со скончавшимся французским актёром Жан-Полем Бельмондо состоится 9 сентября в Доме инвалидов в Париже.