Во Франции начался громкий процесс по дележу наследства Бельмондо

Во Франции начинается процесс по дележу актёра Жана-Поля Бельмондо. Несмотря на то, что легенда французского кино умер всего день назад, 6 сентября, его наследство начали делить уже четверо наследников, пишет РЕН ТВ
Родных детей у Бельмондо всего трое от двух официальных браков, также известно, что у него
Жан-Поль Бельмондо умер в возрасте 88 лет. Его карьера началась в 1957 году, за это время актёр исполнил более 100 ролей в кино и на подмостках театров. Российскому зрителю Бельмондо известен по фильму "Профессионал".
Ранее сообщалось, что прощание со скончавшимся французским актёром Жан-Полем Бельмондо состоится 9 сентября в Доме инвалидов в Париже.