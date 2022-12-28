Внук Боба Марли умер в возрасте 31 года TMZ: внук Боба Марли и исполнитель регги Джо Мерса умер в возрасте 31 года

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Внук легендарного музыканта Боба Марли, музыкальный исполнитель в жанре регги Джозеa «Джо Мерса» Марли умер в возрасте 31 года. Об этом сообщает издание TMZ со ссылкой на осведомленные источники. Точные обстоятельства его кончины не приводятся.

По некоторым данным, причиной смерти послужило состояние здоровья музыканта, связанное с астмой.

Джозеф Марли родился на Ямайке, он дебютировал на сцене в 2014 году, выпустив EP «Comfortable».

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