Внучка Соломина рассказала, как живет их семья спустя год после его смерти Внучка Юрия Соломина: справиться с горем лично мне помогает работа

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Юрий Соломин

Внучка актера, режиссера и художественного руководителя Государственного академического Малого театра России Юрия Соломина в беседе с NEWS.ru призналась, что ей пока сложно говорить о Юрии Мефодьевиче в прошедшем времени. Александра добавила, что еще не прошел период горевания и принятия ситуации.

Справиться с горем лично мне помогает работа. Даже не было мысли взять отпуск и выдохнуть. Театр — то место, где острее и ближе ощущаю присутствие дедушки. И в стенах, и в людях. Говорю себе: хочешь не хочешь, но я должна собраться, идти дальше и быть сильной, — поделилась она.

По словам Александры, ее морально поддерживают семья, муж и сыновья. Она считает, что младший ребенок особенно похож на дедушку — вдумчивый и держится чуть-чуть в отдалении.

Недаром его все-таки Юрой назвали. Старший Федя артистичный и творческий. Любит аплодисменты, чтобы ему кричали: «Браво!» Прямо артист растет, — добавила внучка Соломина.

Александра призналась, что ей очень не хватает физического присутствия дедушки. Она скучает по его теплу, голосу, прикосновениям.

Но осталась духовная связь. Когда нужно принять решение, а я сомневаюсь, то в голове возникает голос Юрия Мефодьевича: ответ на мой вопрос приходит очень четко всегда. Пару раз снился. Но ничего не говорил. Просто сидел, наблюдал. Маме тоже снился. Она говорит, что слышит иногда в квартире его шаги, — резюмировала внучка Соломина.

Ранее Александра рассказывала, что Юрий Соломин предчувствовал свой уход и заранее попросил их с мамой не ссориться. По ее утверждению, перед смертью он «перепрожил» свою жизнь до самого детства и вспоминал Читу, в которой родился.

Она также сообщила, что дедушка успел заранее подготовить себе преемника в театре. По словам Александры, это режиссер Алексей Дубровский.