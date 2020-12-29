Внучка Фрейндлих впервые рассказала о её госпитализации

https://static.news.ru/photo/653aaa24-4a87-11eb-93b6-fa163e074e61_660.jpg Алиса Фрейндлих Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Анна Тарасова, внучка народной артистки СССР Алисы Фрейндлих, рассказала о госпитализации своей бабушки. Оказалось, что в больнице с коронавирусом оказалась не только Алиса Бруновна, но и другие члены её семьи.

По словам Анны, она находится в одном медучреждении со своей матерью Варварой и с самой Фрейндлих. Она также посетовала, что её годовалая дочь Соня вынуждена встречать Новый год без мамы.

Это первый Новый год, когда моя семья встретит его в совсем других реалиях. Но даже в столь сложное время судьба распорядилась так, чтобы мы были вместе. Я, мама, бабушка Алиса. Первый Новый год, когда дочка проведёт его вместе с папой вдвоём. Бабушка Лора проведёт его одна в другой больнице. Сердце болит, разрывается. Но я знаю, что всё будет хорошо, — написала Анна Тарасова в Instagram.

О госпитализации Алисы Фрейндлих стало известно в понедельник, 28 декабря. Сообщалось, что к тому моменту она уже несколько дней находилась в реанимации с обширным поражением лёгких.

Известно, что перед госпитализацией Фрейндлих в течение недели лечилась самостоятельно, находясь дома. Сейчас у 86-летней артистки диагностировано обширное поражение лёгких.

По словам актёра Олега Басилашвили, Фрейндлих заразилась коронавирусом ещё в первые дни декабря, но тогда медики не видели необходимости в госпитализации. Артистка очень не хотела, чтобы о её болезни узнали поклонники.

Как ранее писал NEWS.ru, представитель Северо-Западного окружного научного клинического центра имени Соколова ФМБА России высказалась о самочувствии народной артистки. Сообщалось, что Алиса Фрейндлих находится в тяжёлом, однако стабильном состоянии.