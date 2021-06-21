Власти Волгограда объяснили концерт «Руки Вверх!» в третью волну COVID

Волгоградские власти ответили на вопрос о соблюдении ограничений на концерте «Руки вверх!», где присутствовали около 30 тысяч зрителей. Они перенаправили вопрос к организаторам, заявив, что с их стороны всё необходимое соблюдалось, передают РИА Новости.

Сообщили, что на входе на стадион обрабатывали руки антисептиком и выдавали маски, а вопрос соблюдения мер во время шоу — задача организаторов, — говорится в сообщении.

19 июня на стадионе «Волгоград Арена» прошёл концерт группы «Руки Вверх!». По оценке городского портала v1.ru, на нём присутствовали около 30 тысяч человек. Как все они соблюдали социальную дистанцию и прочие меры безопасности — можно увидеть на видео, опубликованном в официальном Instagram-аккаунте группы.

Отечественная поп-группа отметила концертом в Волгограде юбилей — 25 лет. После концерта Сергей Жуков остался в восторге от того, как публика принимала группу. Несмотря на незабываемые эмоции, исполнитель объявил, что остальные юбилейный концерты переносятся на 2022 год из-за пандемии.

Я точно знаю, что мы с вами обязательно встретимся на стадионах в 2022 году! Мы доедем до каждого города и будем танцевать без масок, социальных дистанций и антисептиков, — рассказал он в своём Instagram.

Ранее сообщалось, что власти Свердловской области отменили из-за коронавируса музыкальный фестиваль Ural Music Night, который должен был пройти с 25 по 26 июня, а также другие массовые мероприятия. Также власти решили возобновить активную работу контрольных групп, которые будут проверять соблюдение мер безопасности в регионе.