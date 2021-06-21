Фестиваль Ural Music Night отменили из-за коронавируса

Власти Свердловской области отменили из-за коронавируса музыкальный фестиваль Ural Music Night, который должен был пройти с 25 по 26 июня, а также другие массовые мероприятия. Об этом в Instagram сообщил губернатор региона Евгений Куйвашев.

Наши потери в этой борьбе с коронавирусом слишком велики. Система здравоохранения прошла через мощнейшие перегрузки. И на этом фоне я сегодня вижу, что люди стали забывать про главные меры безопасности, — сказал губернатор.

Также власти решили возобновить активную работу контрольных групп, которые будут проверять соблюдение мер безопасности в регионе. Из-за роста числа больных коронавирусом в Екатеринбурге отменят все массовые мероприятия. Уже сейчас прекращена работа фан-зоны Евро-2020 на «Екатеринбург Арене». Кроме того, в городе не будут проводиться школьные выпускные.

Ранее стало известно, что музыкальный фестиваль «Дикая мята», который планировали провести в Тульской области с 18 по 20 июня, отменили из-за ухудшения ситуации с COVID-19. Та же участь постигла все другие массовые образовательные и развлекательные мероприятия.