Власти РФ хотят запретить любую запись фильмов в кинотеатрах

https://static.news.ru/photo/5fee6e7c-7b46-11ea-b3cb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Министерство культуры РФ подготовило проект закона, запрещающего запись фильмов в кинотеатрах вне зависимости от назначения подобных съёмок, рассказала глава ведомства Ольга Любимова. Согласно документу, для привлечения нарушителя к ответственности больше не придётся доказывать коммерческую подоплёку данных действий.

Считаем целесообразным не просто ужесточение действующих норм, а пересмотр сложившихся принципов защиты прав авторов <...>Наша основная задача на текущий момент — найти оптимальный баланс между пользователями интернет-контента, его зрителями и государственным регулированием, — приводит слова чиновницы ТАСС.

В 2019-м году доходы интернет-пиратов упали впервые за 5 лет. Прибыли снизились на 27% — до $63 млн.

Согласно данным экспертов, в 2015 году объём рынка интернет-пиратства составлял $32 млн. В 2016 году он вырос вдвое до $62 млн, в 2017 году — до $85 млн, в 2018 году — до $87 млн.

Основными причинами обвала доходов пиратов в Сети эксперты Group-IB называют падение «большой тройки» пиратских провайдеров (Content Delivery Network, CDN). Именно они снабжали контентом 90% онлайн-кинотеатров России и СНГ.