Власти отвергли причастность к срыву концертов рэпера Face

Рэпер Face написал в своих социальных сетях, что чиновники в разных городах России требуют от организаторов отменить его выступления и угрожают проблемами. Власти в свою очередь отвергли причастность к срыву концертов исполнителя, отметив, что у администрации города нет полномочий их отменять. Об этом говорится в Telegram-канале «Подъём».

Мы не можем отменить или разрешить концерт. По его словам, ему кто-то звонил. Я таких людей, кто ему звонил, не знаю, — прокомментировала заявление рэпера вице-мэр Красноярска, глава департамента информационной политики Ирина Самсонова.

В то же время в Минкультуры Новосибирской области отмену концерта Face связали с антиковидными мерами. В министерстве напомнили, что на концертах допускается заполняемость не более 50% от вместимости зала при условии соблюдения санитарно-эпидемиологических требований.

Ранее рэпер заявил , что его концерты в Новосибирске и Красноярске отменили из-за угроз городских властей организаторам.

Формулировка везде одна и та же — «вот именно этого артиста проводить крайне нежелательно. Не послушаетесь — ждите серьёзных неприятностей» <...>. Звонки эти сводятся к угрозам создания концертным площадкам ряда проблем и проверок со стороны всех возможных инстанций, — написал исполнитель.

Музыкант считает, что давление властей и силовиков связано с его гражданской позицией, в частности, с тем, что он выходил на митинги в поддержку Алексея Навального. Он напомнил, что аналогичные проблемы возникали у других артистов, отрыто выражающих своё недовольство властью.

Ранее сообщалось, что рэперу Моргенштерну запретили любые гастроли на территории Украины. Служба безопасности Украины (СБУ) объяснила решение: оно основывается на заключениях лингвистической экспертизы, которая показала, что в творчестве скандального исполнителя пропагандируется насилие и употребление наркотиков.