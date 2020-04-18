Владимир Васильев получил поздравления от Путина и Мишустина

https://static.news.ru/photo/ddeb0664-814a-11ea-8e08-fa163e074e61_660.jpg Владимир Васильев Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Президент РФ Владимир Путин и председатель правительства Михаил Мишустин поздравили с юбилеем народного артиста СССР, хореографа и танцора Владимира Васильева, которому исполнилось 80 лет.

Поздравительная телеграмма от российского лидера опубликована на официальном сайте Кремля. В ней он отмечает заслуги Васильева, который своим творчеством вписал «яркие, незабываемые страницы в творческую летопись Большого театра».

Выдающийся исполнитель партий классического и современного репертуара, талантливый хореограф, балетмейстер и режиссёр — трудно перечислить все грани вашего дарования, и везде вы добились огромного, заслуженного успеха и признания, — говорится в телеграмме.

Премьер-министр в свою очередь заявил, что Васильев является олицетворением «величия и красоты русского балета». Он отметил, что хореограф имеет уникальный стиль и совершенную технику, передаёт ТАСС.

Талант балетмейстера и режиссёра помогает вам ставить множество ярких спектаклей на лучших оперных сценах, — говорится в поздравлении, опубликованном на сайте правительства.

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