Владимир Васильев получил поздравления от Путина и Мишустина

Президент РФ Владимир Путин и председатель правительства Михаил Мишустин поздравили с юбилеем народного артиста СССР, хореографа и танцора Владимира Васильева, которому исполнилось 80 лет.
Поздравительная телеграмма от российского лидера опубликована на официальном сайте Кремля. В ней он отмечает заслуги Васильева, который своим творчеством вписал «яркие, незабываемые страницы в творческую летопись Большого театра».
Выдающийся исполнитель партий классического и современного репертуара, талантливый хореограф, балетмейстер и режиссёр — трудно перечислить все грани вашего дарования, и везде вы добились огромного, заслуженного успеха и признания, — говорится в телеграмме.
Премьер-министр в свою очередь заявил, что Васильев является олицетворением «величия и красоты русского балета». Он отметил, что хореограф имеет уникальный стиль и совершенную технику,
Талант балетмейстера и режиссёра помогает вам ставить множество ярких спектаклей на лучших оперных сценах, — говорится в поздравлении, опубликованном на сайте правительства.
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