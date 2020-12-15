Владимир Шемякин уйдёт с поста гендиректора Росгосцирка

Владимир Шемякин во вторник, 15 декабря, покидает пост генерального директора ФКП «Росгосцирк».
Представитель Министерства культуры РФ
Руководитель Большого Московского цирка Эдгард Запашный в беседе с агентством отметил, что ситуация в Росгосцирке была сложной.
Руководство вошло в прямые конфликты минимум с тремя серьёзными коллективами нашей страны. На мой взгляд, основная проблема Владимира Леонидовича [Шемякина] была в его команде, которая не справилась с работой. Сам он на меня производил неплохое впечатление. Однако команда не сработала и создала ряд сложных для него условий, — рассказал Запашный.
По мнению собеседника агентства, люди, далёкие от проблем индустрии, с трудом погружаются в цирковую тематику. Запашный выразил желание, чтобы следующим гендиректором Росгосцирка был человек, имеющий непосредственное отношение к этой сфере.
Шемякин родился в 1969 году, окончил Тульский государственный педагогический институт имени Толстого, занимался бизнесом. С 2011 по 2016 год он представлял Республику Марий Эл в Госдуме. С 2013 года занимал пост зампреда правления «Газпром-Медиа». В октябре 2019 года приказом главы Минкультуры Шемякин был назначен на пост генерального директора Росгосцирка.
В августовском рейтинге самых богатых деятелей культуры в России Шемякин занял третье место с годовым заработком 91,78 млн рублей, передавал NEWS.ru.