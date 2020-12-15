Владимир Шемякин уйдёт с поста гендиректора Росгосцирка

https://static.news.ru/photo/bcba38a4-3ec6-11eb-a143-fa163e074e61_660.jpg Владимир Шемякин Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Владимир Шемякин во вторник, 15 декабря, покидает пост генерального директора ФКП «Росгосцирк».

Представитель Министерства культуры РФ сообщил РИА Новости, что Шемякин написал заявление об увольнении по собственному желанию. 15 декабря станет его последним рабочим днём на руководящей должности. Минкультуры до конца 2020 года собирается объявить конкурс на замещение вакансии руководителя Росгосцирка. Очный этап конкурса должен пройти в феврале 2021 года. Исполнять обязанности гендиректора будет Сергей Беляков, ранее бывший советником Шемякина.

Руководитель Большого Московского цирка Эдгард Запашный в беседе с агентством отметил, что ситуация в Росгосцирке была сложной.

Руководство вошло в прямые конфликты минимум с тремя серьёзными коллективами нашей страны. На мой взгляд, основная проблема Владимира Леонидовича [Шемякина] была в его команде, которая не справилась с работой. Сам он на меня производил неплохое впечатление. Однако команда не сработала и создала ряд сложных для него условий, — рассказал Запашный.

По мнению собеседника агентства, люди, далёкие от проблем индустрии, с трудом погружаются в цирковую тематику. Запашный выразил желание, чтобы следующим гендиректором Росгосцирка был человек, имеющий непосредственное отношение к этой сфере.

Шемякин родился в 1969 году, окончил Тульский государственный педагогический институт имени Толстого, занимался бизнесом. С 2011 по 2016 год он представлял Республику Марий Эл в Госдуме. С 2013 года занимал пост зампреда правления «Газпром-Медиа». В октябре 2019 года приказом главы Минкультуры Шемякин был назначен на пост генерального директора Росгосцирка.

В августовском рейтинге самых богатых деятелей культуры в России Шемякин занял третье место с годовым заработком 91,78 млн рублей, передавал NEWS.ru.