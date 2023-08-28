Владимир Конкин рассказал, как борется с унынием после гибели дочери Актер Конкин начал писать книги после гибели дочери Софии в 2020 году

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Владимир Конкин

72-летний российский актер Владимир Конкин рассказал, что после гибели дочери Софии, утонувшей в бассейне в 2020 году, спасается от уныния сочинительством, сообщает ProZvezd.info. Исполнитель роли Володи Шарапова в сериале «Место встречи изменить нельзя» отметил, что пишет девятую книгу. Писательство, по словам актера, заменило ему работу в кино и путешествия.

Живу хорошо. Уныние — страшный грех, и я с ним борюсь. В этом мне помогает сочинительство. Пишу днями и ночами. У меня восемь изданных книг, сейчас пишу новую. Книги мне заменили и кино, и театр, и даже путешествия. Раньше я любил ездить по миру, а когда это стало трудно, еще больше стал писать, — рассказал Конкин.

Также актер заявил, что больше не хочет сниматься в фильмах из-за «низкого уровня современного кинематографа». Он не испытывает чувство ностальгии ни по прошлой славе, ни по ушедшей молодости.

Фильмы перестали быть художественными, авторскими. Снимают что-то левой ногой на скорую руку, и это не имеет никакого отношения к искусству кино. Я в таком кинематографе участвовать не хочу и не буду, — заявил Конкин.

Ранее сообщалось о смерти 32-летней дочери Конкина Софии. Женщина утонула в бассейне фитнес-клуба «Джамп». Официальной причиной смерти была указана асфиксия из-за попадания воды в дыхательные органы.

В организме Конкиной не было найдено ни ядов, ни наркотиков. При этом содержание этанола в крови наследницы звезды советского и российского кино составляло 2,25 г/л, в моче — 2,96 г/л, что соответствует «опьянению средней степени». Судебно-химическая экспертиза показала 0,4 промилле в крови.

Как выяснилось позже, София страдала рядом сердечных заболеваний, такими как кардиомиопатия (изменение мышцы сердца) и гипертрофия миокарда.