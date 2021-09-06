Визит принца Гарри и Меган Маркл к королеве оказался под вопросом

Принц Гарри и его супруга Меган Маркл захотели познакомить королеву Елизавету II с её правнучкой. Однако, как стало известно источнику The Sun, визит в Великобританию оказался под вопросом: согласно опросу, популярность герцога и герцогини Сассекских среди британцев упала до рекордно низкого уровня.

Согласно опросу YouGov, только 26% британцев « одобряют » Меган, а другие 65% не любят её. Что касается Гарри, то только 34% говорят, что он им нравится, 59% британцев не любят принца.

И это не единственная причина, по которой принц и его супруга, возможно, не приедут с визитом. Как известно, Гарри и Меган хотели бы приехать к королеве на Рождество. Однако прошлые два года пара встретила праздник отдельно от королевской семьи. Так, в прошлом году они не приехали в Великобританию из-за пандемии коронавируса, а в 2019 году супруги провели Рождество в Канаде.

Ранее сообщалось, что принц Гарри и Меган Маркл попросили аудиенции у Елизаветы II. Королева пока согласия на встречу не дала. В Букингемском дворце полагают, что аудиенция возможна, но дату её пока не называют.

Правнучка Елизаветы II появилась на свет 4 июня 2021 года. Родители назвали её в честь королевы и принцессы Дианы. Полное имя девочки звучит как Лилибет Диана Маунтбеттен-Виндзор. Она является вторым ребёнком принца Гарри и Меган Маркл, у неё есть старший брат Арчи, родившийся в 2019 году.