«Вижу себя морщинистой худой старушкой»: куда пропала Олеся Фаттахова

Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Олеся Фаттахова

Актриса Олеся Фаттахова запомнилась российским зрителям множеством ролей в отечественных мелодрамах, однако сейчас все реже появляется на экране. Куда пропала артистка, что известно о ее личной жизни, почему она ушла из театра?

Где сейчас Олеся Фаттахова

В 2023 году стало известно, что актриса покинула театр. Фаттахова рассказала, что решила сконцентрироваться на карьере в кино. Кроме того, звезда отечественных мелодрам увлеклась верховой ездой, английским языком, записала демо песни и сняла к ней небольшой клип.

Тем не менее в беседе с журналистами артистка рассказала, что видит себя в будущем отнюдь не певицей, а актрисой, стоящей на сцене и получающей статуэтку престижной премии.

«Вижу свое творческое будущее счастливым. Вообще вижу себя морщинистой худой старушкой, на сцене, в моднющих ярких нарядах, с каким-нибудь, например, „Оскаром“ в руках, произносящей слова благодарности на совершенном английском, полной сил, энергии и горящими глазами», — откровенничала Фаттахова.

В прошлом году сообщалось, что Фаттахова мечтает сыграть «героиню в комедийном роуд-муви, ромкоме или сказке, со всеми красками образа», а уже в апреле 2024 года стало известно, что актриса приступила к съемкам в мистическом детективе «Лиса».

Фаттахова сыграет в картине главную роль — эксперта-криминалиста Веру Лисицыну, которая в результате несчастного случая обретает ментальное зрение, позволяющее ей видеть ложь. Сюжет начинает разворачиваться в момент, когда суперспособность не только сильно помогает в расследовании запутанных дел, но и мешает личной жизни и общению с коллегами. Чтобы справиться с обрушившимися проблемами, героиня Фаттаховой обращается к психологу (Владислав Котлярский), чтобы тот помог ей наладить жизнь после приобретения дара.

«Во время кинопроб мы отсмотрели порядка 50 претенденток. Многие из них в той или иной степени подходили на роль Лисы, но именно Олеся Фаттахова была настолько искренней, без малейшей доли наигрывания, что это, видимо, и определило наш выбор», — рассказал режиссер Мурад Алиев.

Сама актриса рассказала, что всегда серьезно готовится к роли, выстраивает психологический портрет своей героини.

«Когда стало известно, что Лису сыграю я, то я поехала в экспертно-криминалистический центр, где мне подробно показали и объяснили, как снимать отпечатки пальцев, рассказали о тонкостях упаковки улик, ввели в курс дела о том, как выстраивается иерархия в следственной группе. Я открыла для себя целый мир после общения, честно говоря. Это очень интересно!» — подчеркнула актриса.

Кроме того, готовясь к съемкам в проекте, Фаттахова исполнила свою давнюю мечту и разобрала сценарий с педагогом по актерскому мастерству. По словам Фаттаховой, с преподавателем она репетировала состояния, наговаривала тексты, раскладывала мотивации.

Что известно о личной жизни Фаттаховой

В студенческие годы актриса познакомилась с коллегой по цеху — актером театра и кино Романом Степенским. Избранник артистки был старше нее на 10 лет. В 2010 году Фаттахова, будучи на последнем курсе ВГИК, родила дочь Марию. Официальный брак пара оформила позже, однако спустя несколько лет развелись.

Актриса определила для себя четкие жизненные ориентиры. По словам Фаттаховой, она следует некоторым библейским заповедям.

«А ориентиры просты и стары, как мир. Не убий. Не укради. Не прелюбодействуй. Дай дочери нормальное образование», — рассказывала она в одном из интервью.

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