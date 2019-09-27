https://static.news.ru/photo/26844428-e211-11e9-9c6b-fa163e074e61_660.jpg Максим Виторган Фото: Сергей Булкин/News.ru

Российский актёр Максим Виторган поблагодарил режиссёра Марка Захарова «за участие и человечность» и за всех «выдающихся артистов».

Никто у нас не снимал такое кино, как Захаров... Ни один другой театр не похож на захаровский Ленком <...>Каждый Новый год мы смотрим с друзьями «Мюнхаузена». Теперь и без вас, — написал Виторган на своей официальной странице в социальной сети Instagram .

Захаров умер на 86-м году жизни после продолжительной болезни 28 сентября. За год он перенёс два воспаления лёгких. 20 августа его госпитализировали в тяжёлом состоянии. Врачи подозревали, что у артиста двустороннее воспаление лёгких. Его планировали выписать в сентябре. Российские телеканалы изменили сетку вещания в связи с уходом из жизни великого режиссёра.

Так, на Первом канале в эфир выйдет спецвыпуск программы «Сегодня вечером», посвящённый памяти народного артиста СССР. «Россия 1» внесла в расписание фильм «Тот самый Мюнхгаузен». О жизненном пути Захарова также расскажут два спецэфира — программы «Привет, Андрей!» и «Белая студия». Телеканал «Культура» повторит документальный фильм 2012 года «Марк Захаров: моё настоящее, прошлое и будущее», в котором режиссёр от первого лица рассказывает о себе и о своём творчестве.

Ранее News.ru сообщал, что Марка Захарова похоронят на Новодевичьем кладбище. По словам источника в его окружении, решение принято окончательно. Дату похорон артиста он не озвучил.