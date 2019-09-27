Максим Виторган Максим Виторган Фото: Сергей Булкин/News.ru

Российский актёр Максим Виторган поблагодарил режиссёра Марка Захарова «за участие и человечность» и за всех «выдающихся артистов».

Никто у нас не снимал такое кино, как Захаров... Ни один другой театр не похож на захаровский Ленком <...>Каждый Новый год мы смотрим с друзьями «Мюнхаузена». Теперь и без вас,написал Виторган на своей официальной странице в социальной сети Instagram.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Что-то даже не знаю что написать... Никто у нас не снимал такое кино, как Захаров... Ни один другой театр не похож на захаровский Ленком... Спасибо, Марк Анатольевич, за участие и человечность проявленные лично ко мне... Спасибо за то, что есть что любить... Спасибо за каждого из ваших выдающихся артистов... Спасибо за Горина... Ваша с ним возвышенная ирония - наиболее созвучная мне интонация мировосприятия. Никто не смог быть ближе. Вы, может быть, и не лучшее, но самое любимое. А это намного ценнее. В таких случаях говорят, что ушла эпоха... Нет, эпоха ушла уже давно. Может быть, не лучшая, но точно самая любимая. И вот теперь Марк Анатольевич поставил точку. «Это больше, чем факт. Так оно и есть на самом деле». Каждый Новый год мы смотрим с друзьями «Мюнхаузена». Теперь и без вас...

Публикация от Максим Виторган (@mvitorgan)

Захаров умер на 86-м году жизни после продолжительной болезни 28 сентября. За год он перенёс два воспаления лёгких. 20 августа его госпитализировали в тяжёлом состоянии. Врачи подозревали, что у артиста двустороннее воспаление лёгких. Его планировали выписать в сентябре. Российские телеканалы изменили сетку вещания в связи с уходом из жизни великого режиссёра.

Так, на Первом канале в эфир выйдет спецвыпуск программы «Сегодня вечером», посвящённый памяти народного артиста СССР. «Россия 1» внесла в расписание фильм «Тот самый Мюнхгаузен». О жизненном пути Захарова также расскажут два спецэфира — программы «Привет, Андрей!» и «Белая студия». Телеканал «Культура» повторит документальный фильм 2012 года «Марк Захаров: моё настоящее, прошлое и будущее», в котором режиссёр от первого лица рассказывает о себе и о своём творчестве.

Ранее News.ru сообщал, что Марка Захарова похоронят на Новодевичьем кладбище. По словам источника в его окружении, решение принято окончательно. Дату похорон артиста он не озвучил.

News.ru в соцсетях