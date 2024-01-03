Винокур высказался о судебном иске против своего фонда Винокур заявил, что не знает о судебном иске против своего культурного фонда

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Владимир Винокур

Народный артист РСФСР Владимир Винокур заявил, что ему неизвестно о судебном иске Московской объединенной энергетической компании против его культурного фонда из-за долга за отопление. В интервью «Газете.Ru» он объяснил, что не занимается этими вопросами.

Понятия не имею. Этим не я занимаюсь, — сообщил Винокур.

О судебном иске против фонда Винокура ранее сообщил Telegram-канал SHOT. По его информации, организация юмориста задолжала по счетам за отопление в период с 2020 по 2023 год. Общая сумма долга, как передает канал, составила 501 тысячу рублей с учетом неустойки и госпошлины.

Telegram-канал «Звездач» ранее писал, что у Винокура обнаружили задолженность по налогам в размере 527 тысяч рублей. По данным канала, до этого у артиста уже были долги за коммунальные услуги — пять лет назад юмориста и его соседей обвинили в задолженности по услугам ЖКХ на 1,5 млн рублей.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщил, что Пенсионный фонд России отсудил у певицы Манижи 8 тысяч рублей. Как выяснил канал, артистка в течение двух лет несвоевременно сдавала годовые отчеты. В итоге ПФР подал иск в Арбитражный суд Москвы и потребовал взыскать с должницы штраф.